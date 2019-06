Stekels op je velgen? Geef je auto dan maar af Toon Verheijen

11 juni 2019

18u50 0 Hoogstraten De politie Noorderkempen nam tijdens het verlengde weekend deel aan de nationale actie tegen alcoholgebruik achter het stuur. Op een van de controleposten nam de politie een wagen in beslag die gevaarlijke bouten met pieken had gemonteerd op zijn velgen.

De inspecteurs van de politiezone Noorderkempen controleerden tijdens het ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’ 1.432 bestuurders. 46 bestuurders werden betrapt op het gebruik van de gsm achter het stuur van de wagen. Nog eens zestien inzittenden waaronder ook een aantal kinderen droegen geen gordel. Dertien bestuurders hadden een glaasje te veel op en één bestuurder had drugs genomen.

Tijdens een van de controles nam de politie een opmerkelijk voertuig in beslag. De eigenaar had pieken op zijn velgen gemonteerd en dat was te gevaarlijk omdat ze te ver uitstaken. Het voertuig vormde daardoor een gevaar op de weg. Een andere bestuurder mocht zijn wagen ook aan de kant laten staan want hij had een politiesirene laten monteren.

Verder waren er nog processen-verbaal voor onverzekerd rondrijden, geen keuringsbewijs, een vervallen keuringsbewijs of het rijbewijs niet bijhebben. Een bestuurder wiens rijbewijs was ingetrokken tijdens een BOB-controle liep enkele uren later opnieuw tegen de lamp. Buiten zijn rijbewijs werd ook zijn voertuig afgenomen. Hij kijkt tegen een zware boete aan.