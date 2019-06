Steenweg op Hoogstraten en Langenberg tien dagen afgesloten door wegenwerken Toon Verheijen

26 juni 2019

11u54 0 Hoogstraten Een aannemer start in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer begin juli met wegenwerken op de N124 Steenweg op Hoogstraten-Langenberg tussen Wortel en Merksplas. De werken zullen een tiental dagen in beslag nemen.

Het wegdek wordt vernieuwd tussen de Wijntuinstraat en de J. Mertensstraat in Merksplas en het Neerven in Wortel. De werken starten op 1 juli en nemen normaal tien dagen in beslag. De werken worden uitgevoerd tussen 6 en 19 uur, maar mogelijk wordt er ook ’s nachts en in het weekend gewerkt.

De N124 is tijdens de duur van de werken volledig afgesloten. Al het verkeer moet omrijden via Rijkevorsel. Fietspaden blijven wel toegankelijk.