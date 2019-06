Steenweg op Hoogstraten en Langenberg krijgen nieuw wegdek Toon Verheijen

03 juni 2019

22u13 5 Hoogstraten Een aannemer start in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer op 1 juli met het vernieuwen van het wegdek van de Steenweg op Hoogstraten en de Langenberg tussen Hoogstraten en Merksplas. De werken zouden negen dagen duren.

De werfzone is ongeveer 4,5 kilometer lang tussen de Wijntuinstraat en de Mertensstraat in Merksplas en Neerven in Wortel. De baan is in die periode volledig afgesloten. Het verkeer moet omrijden via Rijkevorsel. De fietspaden blijven toegankelijk.

Het wegdek wordt eerst 10 cm afgefreesd en vervolgens voorzien van twee nieuwe lagen asfalt. Tenslotte worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht. De werken worden uitgevoerd tussen 6 en 19 uur en mogelijk tijdens enkele nachten. Ook tijdens het weekend wordt doorgewerkt.