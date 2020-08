Steenrijke zakenman Ran Biemans werd op beestachtige wijze de keel overgesneden terwijl vrouw Els naast hem lag te slapen. Wie pleegde de ‘Oordopjesmoord’?

Hoogstraten

De steenrijke zakenman Ran Biemans werd op 58-jarige leeftijd vermoord in zijn chique penthouse in Meerle, Hoogstraten. Zijn keel werd overgesneden terwijl hij naast zijn echtgenote Els Leemans lag te slapen. Leemans zou niks gemerkt hebben: ze had oordopjes in. Een verhaal van fouten in het onderzoek, affaires, een erfenis en de bizarre rol van een ex-militair en ex-politieman. Els Leemans werd veroordeeld als opdrachtgeefster, haar minnaar ging vrijuit. Maar wie vermoordde de man die fortuin maakte met sporttrofeeën?

