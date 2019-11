Steekvlam in beerput : kind (12) ter controle naar ziekenhuis Toon Verheijen

19 november 2019

De hulpdiensten werden dinsdag in de late namiddag opgeroepen voor een brand aan de Sint-Lenaartseweg. Het bleek te gaan om een man die met slijpwerken bezig was in een oude stal. In de beerput van de stal zaten naar alle waarschijnlijkheid nog gassen waardoor er een steekvlam ontstond. Een kind van de man (12) stond in de buurt en is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.