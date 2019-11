Startschot gegeven voor zwemmarathon voor het goede doel in Sportoase Stede Akkers Toon Verheijen

23 november 2019

In het zwembad Sportoase Stede Akkers is zaterdagnamiddag het startschot gegeven voor de zwemmathon in het kader van de Warmste Week. Rond 22.30 uur stond de teller al op bijna 160 kilometer. De opbrengst gaat dit jaar naar het Kinderkankerfonds. Het Hoogstratens Zwem Team organiseert het evenement samen met de Hoogstraatse Reddersclub. Deelnemers betalen 5 euro. Er deden ook vijf teams mee die gaan proberen om 24 uren lang in het zwembad te blijven. Dit jaar zijn er ook weer DJ’s die voor de motiverende beats zullen zorgen gedurende de hele periode. DJ Marc van den Broek (DJ Broekie), DJ Michelekke, DJ Ruben Van Dijk, Jimmy Penders (Mike Kavelli), Jan V., Double-U, ForFuts en het nieuwe duo Dutch Hour doen mee. Je kan de actie volgen op http://www.zwemmathon.be