Stadsbestuur schrapt kermissen Meerle en Minderhout Toon Verheijen

14 augustus 2020

18u33 0 Hoogstraten De kermissen van Minderhout en Meerle zullen in september niet kunnen plaatsvinden. Het college van burgemeester en schepenen heeft besloten om in navolging van Hoogstraten, Wortel en Meersel-Dreef ook die kermissen te verbieden.

De kermis van Minderhout stond gepland op 4 en 5 september en die van Meerle op, van 13 tot 20 september. Ook de wielerwedstrijd in Meerle en de volksspelen worden geschrapt. Burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) beseft de impact. “Hoogstraten is een echte kermisstad”, zegt Marc Van Aperen. “Elke dorpsgemeenschap heeft zijn kermis volgens eigen traditie en met zijn eigen karakteristieken. Maar we hebben samen met de organisatoren moeten beslissen om ze te schrappen. Het is onder de huidige omstandigheden gewoon niet mogelijk een kermis te organiseren die de zelfde sfeer en dezelfde samenhorigheid zal uitstralen. Veiligheid en gezondheid primeren ook nog altijd.”

Alternatief in het voorjaar?

De stad is niet over een nacht ijs gegaan. “We hebben voor elke kermis echt wel bekijken hoe we de veiligheidsvoorschriften konden toepassen”, zegt schepen Katrien Brosens (Hoogstraten Leeft). “En al snel werd duidelijk dat het bijna onmogelijk was.” Van Aperen wijst ook naar de huidige coronacijfers. “We moeten extra voorzichtig zijn voor evenementen waarop veel circulatie is”, voegt burgemeester Marc Van Aperen toe. “De kermissen in Minderhout en Meerle zijn erg populair en de mensen kijken er het ganse jaar naar uit. We krijgen vooral positieve reacties op onze beslissing, zowel van de organisatoren als van de bezoekers. Indien het coronavirus in het voorjaar van 2021 onder controle is, wil het schepencollege bekijken of er extra initiatieven georganiseerd kunnen worden in samenwerking met de kermisuitbaters.”