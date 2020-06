Stadsbestuur overweegt autovrije zondagen op de Vrijheid Toon Verheijen

14 juni 2020

Een frisse pint, een lekker Duvel, een goed gekoeld glas rosé of een lekkere koele frisdrank en fruitsap . Heel wat Hoogstratenaren kwamen dit weekend naar buiten om weer eens echt te genieten op een terras. Niet altijd aan de Vrijheid zelf, maar dikwijls ook op de terrassen achteraan de horecazaken. Alle zaken maken ook wel gretig gebruik van het aanbod van de stad om ook een terras voor de zaak te plaatsen al hebben ze daar nog niet allemaal gebruik van gemaakt. De stad speelt nu wel het idee om de komende zomerperiode een aantal zondagen de Vrijheid autovrij te maken. “Het is nog niet definitief beslist, maar we zijn het wel van plan”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “We moeten nog een aantal praktische zaken op punt stellen.”