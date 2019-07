Stadsbeiaardier krijgt gezelschap van Mechelse collega voor openingsconcert gerestaureerde beiaard Toon Verheijen

26 juli 2019

14u05 0 Hoogstraten Nog enkele dagen aftellen en dan klinken de beiaardklokken van de Sint Katharinakerk weer als vanouds. Beiaardier Luc Dockx krijgt op 4 augustus het gezelschap van Jo Haazen om een reeks van zomerse beiaardconcerten op gang te trappen.

Iedereen in Hoogstraten heeft ze gemist, de beiaardklokken. Vorig jaar in februari werden alle klokken op spectaculaire wijze verwijderd uit de Sint-Katharinatoren voor een volledige restauratie. In augustus 2018 werden de klokken opnieuw in de toren gehesen. Zowel stadsbeiaardier Luc Dockx als de klokken zijn er helemaal klaar voor om weer aan de slag te gaa. Op zondag 4 augustus geeft onze stadsbeiaardier samen met gastbeiaardier Jo Haazen de aftrap van een zomerse reeks beiaardconcerten.

Vier nieuwe klokken

Meer dan een jaar waren de beiaard en de klokken van de Sint-Katharinakerk een opvallende afwezige in Hoogstraten. In het kader van de volledige restauratie die de toren momenteel ondergaat, werd ook de beiaard onder handen genomen. De beiaard, met een reeks eeuwenoude en kostbare Hemonyklokken, had nood aan een grondige restauratie. Die werd uitgevoerd door de gespecialiseerde firma Koninklijke Eijsbouts uit het Nederlandse Asten. Ze namen niet enkel de bestaande klokken onder handen, maar goten ook vier nieuwe basklokken: Franciscus, Elisabeth, Rombout en Leonardus. De grootste basklok Franciscus weegt net geen vijf ton.

De afgelopen maanden was er zo nu en dan al weer een klok of soms ook de beiaard te horen. Eijsbouts regelde in overleg met de stadsbeiaardier de klokken- en beiaardmechaniek ter plaatse. De Beiaardvrienden, de Kerkfabriek van Sint-Katharina en het stadsbestuur willen dit feestelijk vieren.

Op zondag 4 augustus vanaf 15.00 uur speelt stadsbeiaardier Luc Dockx samen met gastbeiaardier Jo Haazen een concert. Jo Haazen is erestadsbeiaardier van Mechelen en titularis-beiaardier van Sint-Petersburg. Daarna zijn er zes woensdagavonden om 19.30 uur concerten door Luc en gastbeiaardiers. Op zondag 15 september klinken van 11.00 tot 17.00 uur beiaardklanken en zijn er torenbezoeken mogelijk.