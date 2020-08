Stadbestuur trekt nu ook streep door Meer Kermis: “Veiligheid kan niet gewaarborgd worden” Toon Verheijen

28 augustus 2020

13u09 0 Hoogstraten De kermissen van Meerle, Wortel, Minderhout en Hoogstraten waren eerder al afgelast en nu wordt ook een streep getrokken door de kermis van Meer. “Veiligheid op kermissen nog altijd niet te waarborgen”, klinkt het bij burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft).

Op 31 augustus vervalt het verbod op het organiseren van evenementen in Hoogstraten. Dat betekent dat evenementen die de coronarichtlijnen perfect kunnen volgen, in principe weer mogelijk zijn.Toch heeft het schepencollege van Hoogstraten besloten om geen toestemming te geven voor het houden van kermis in Meer op 4 en 11 oktober. “De coronacrisis is nog lang niet voorbij”, zegt Marc Van Aperen. “We moeten voorzichtig blijven want op elk moment kunnen er opflakkeringen zijn. Kermissen zijn helaas echte volksfeesten waar veel mensen onvermijdelijk nauw in contact komen met vele anderen. Dat is momenteel onverantwoord ook omdat we de andere kermissen in Hoogstraten hebben moeten afgelasten.”

Begrip

De stad heeft naar eigen zeggen begrip voor de moeilijke situatie van de foorkramers. “We hebben veel sympathie voor de foorkramers en begrijpen dat dit voor hen erg moeilijk is”, zegt schepen Katrien Brosens (Hoogstraten Leeft). “Maar in Meer zitten we dan nog met erg specifieke problemen. .De bouwwerken op de veilingsite en de site van de Melkerij bieden onvoldoende ruimte voor alle attracties. Het ‘kermisstraatje’ is te smal om tweerichtingsverkeer voor kermisbezoekers te organiseren. Onder die omstandighedenkonden we geen andere beslissing nemen. Het kermiscomité in Meer had overigens zelf al beslist om geen volksspelen te organiseren, omdat dit volgens hen niet op een veilige, verantwoorde manier mogelijk was.”

Indien het coronavirus in het voorjaar van 2021 onder controle is, wil het schepencollege bekijken of er extra initiatieven georganiseerd kunnen worden in samenwerking met de kermisuitbaters.

Vanaf 1 september zijn bepaalde evenementen terug mogelijk in Hoogstraten – uiteraard in het kader van de geldende coronarichtlijnen. Wie een evenement wil organiseren, kan daarvoor een aanvraag indienen bij het evenementenloket: www.hoogstraten.be/evenementenloket. Samen met de organisatoren zorgen we ervoor dat deze evenementen veilig kunnen plaatsvinden.