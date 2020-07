Stad wil samen met inwoners aan nieuw mobiliteitsplan werken: “Verkeersleefbaarheid scoort slecht” Toon Verheijen

15 juli 2020

18u14 3 Hoogstraten Het stadsbestuur van Hoogstraten start nog deze zomer een enquête bij zijn inwoners voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. “Onze verkeersleefbaarheid in de dorpen scoort slecht en dat moet omhoog.” De bevraging start via www.denkmee-hoogstraten.be. De stad geeft al wel een basis aan: zone 30 in alle woonkernen, veilige schoolomgevingen en aandacht voor deelmobiliteit.

In het najaar van 2019 hield het stadsbestuur al eens een thema-avond rond mobiliteit. “Ook toen werd duidelijk dat onze gemiddelde score voor verkeersleefbaarheid onvoldoende is”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Het gemotoriseerd verkeer tast de leefbaarheid aan en heeft ook een grote impact op de luchtkwaliteit, de algemene gezondheid en de veiligheid.”

Verkeerstellingen

De stad wil daarom werk maken van een door de bevolking mee gedragen mobiliteitsplan. In een enquête zal in eerste instantie gepeild worden naar de mening over enkele mobiliteitsprincipes. Er wordt ook werk gemaakt van de analyse van een aantal verkeerstellingen die nog voor de lockdown uitgevoerd zijn. “In een tweede fase willen we enkele panels organiseren waarbij de inwoners actief kunnen meewerken aan de opmaak van een nieuw plan”, zegt schepen van Mobiliteit Michel Jansen (N-VA). “Een eerste panel zal vermoedelijk in oktober plaatsvinden. De bedoeling is dat er dan al concrete maatregelen worden uitgewerkt om de verkeersleefbaarheid in elk deeldorp en in verschillende woonwijken te verhogen. Een tweede panel volgt dan in december en de uiteindelijke beslissingen zullen we vermoedelijk in januari 2021 nemen om uiteindelijk ten laatste tegen de zomer van 2021 een mobiliteitsplan te hebben.”

Gedragswijziging

De stad heeft al wel enkele ideeën. “De dominantie van de auto is heel duidelijk”, zegt Michel Jansen. “Er is onvoldoende plaats voor andere en vooral gezondere vervoersmiddelen. Ook voor andere invullingen van de openbare ruimte is er nauwelijks plaats. Dus één ding is heel duidelijk: vooral het automatisme om voor alles de auto te nemen moeten we doorbreken. Het gedrag van mensen wijzigen dus. En dat kan, want de Schoolstraat in Minderhout bijvoorbeeld is een groot succes. We gaan er alles aan doen om die leefbaarheid omhoog te krijgen. Onze basisprincipes daar in zijn een zone 30 in de woonkernen, veilige schoolomgevingen en schoolroutes en aandacht voor deelmobiliteit. “We willen ook extra aandacht voor meer ontmoetingsruimtes, speelmogelijkheden, gezonde en veilige schoolomgevingen en een goede fietsinfrastructuur.”

http://denkmee-hoogstraten.be