Stad wil definitief komaf maken met mestverwerking in Meer: “We moeten wachten op beslissing Raad voor Vergunningsbetwistingen” Toon Verheijen

04 maart 2020

21u06 0 Hoogstraten Als het aan het huidige stadsbestuur ligt, zal er géén mestverwerking/biogasinstallatie komen aan de John Lijsenstraat in Meer. Er wordt daar al jaren geprobeerd om een installatie uit de grond te stampen, maar de juridische strijd blijft duren. “We willen er absoluut geen, maar zullen nu eerst de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen afwachten”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft).

Negentien jaar. Zo lang speelt het dossier al van de biogasinstallatie/mestverwerking aan de John Lijsenstraat in Meer. Ruim twaalf jaar geleden al werd voor het perceel aan de John Lijsenstraat net voorbij de brug over de E19 richting Zundert al eens een aanvraag gedaan door Thenergo. Of zelfs vroeger nog, in 2001, door een loonwerker uit Meerle en Biorek, een internationaal bedrijf met Deense, Japanse en zelfs Amerikaanse takken. Een afgebroken en deels overwoekerd paneel herinnert nog aan de tijd van Thenergo. Het project is echter nooit van de grond gekomen en Thenergo stond meermaals aan de rand van het faillissement. Later werd het overgenomen door ABO-Group dat meer dan een dozijn dochterondernemingen heeft waaronder nu Binergy Meer.

Mest uit verschillende gemeenten

Het bedrijf probeert al jaren een omgevingsvergunning te krijgen voor een installatie. In de laatste aanvraag was er sprake van een totaalverwerking van zo'n 133.000 ton biomassa waarvan grotendeels mest afkomstig van runderen en varkens van bedrijven uit onder meer Kalmthout, Essen, Brecht, Wuustwezel, Baarle-Hertog, Rijkevorsel en Hoogstraten zelf. “Het resultaat van het beoogde proces is de honderd procent verwerking van de biomassa en de nettoproductie van groene warmte die lokaal nuttig toegepast wordt en groene elektriciteit die op het net geïnjecteerd wordt”, klonk het in de aanvraag.

Nieuw RUP

Eind vorig jaar besloot het stadsbestuur om een negatief advies over te maken aan de provincie, maar die besliste om uiteindelijk toch een omgevingsvergunning toe te kennen. Buurtbewoners hadden ook al herhaaldelijk bezwaar ingediend. “Wij blijven die bezorgdheid delen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “We hebben tegen die beslissing dan ook beroep aangetekend en we wachten nu vol spanning op de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Wij willen er als stadsbestuur voor zorgen dat het definitief van de baan geraakt, maar dan zullen we het ruimtelijk uitvoeringsplan moeten aanpakken. We kunnen dat echter niet vooraleer een definitieve uitspraak is.”