Stad weigert omgevingsvergunning voor vleesversnijderij, winkel en woning op site van voormalig slachthuis Herdico Toon Verheijen

16 januari 2020

12u57 0 Hoogstraten Pluimveeslachterij Stoffels BVBA uit Meerle heeft plannen om een deel van de oude slachthuissite van Herdico aan Voort om te vormen tot een nieuwe vleessnijderij met winkel en conciërgewoning. De stad heeft de omgevingsvergunning geweigerd.

De site van de slachterij Herdico staat al enkele jaren geleden. De slachterij werd zo’n 75 jaar geleden opgericht, maar sloot in de zomer van 2016 deuren. Herdico ging toen samenwerken met Bens NV en ondertussen hebben zij een nieuw slachthuis gebouwd in Oevel, Sus Campinae, maar dat ligt nog altijd onder vuur. De site van Herdico werd nadien deels ingepalmd door onder meer een garage.

Weigering

Voor een ander deel had de bvba Pluimveeslachterij Stoffels uit de Heimeulenstraat in juli van vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor een vleesversnijderij, een winkelruimte en een conciërgewoning. Een kleine maand geleden, midden december, besloot het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning niet af te leveren. Het bedrijf zelf – dat uitkeek naar de vergunning om de plannen te kunnen realiseren – wil liever niet reageren.

De weigering van de omgevingsvergunning heeft volgens schepen van ruimtelijke ordening Michel Jansen (N-VA) niets te maken met de uitbating op zich van een vleesversnijderij. Stedenbouwkundig ligt het in de juiste zone en ook een conciërgewoning was volgens de voorschriften toegestaan. “Naar uitbating toe is er inderdaad geen probleem”, zegt schepen Jansen. “Het gaat enkel om enkele randvoorwaarden zoals onder meer de parkeerplaatsen op het terrein. Als de aanpassingen worden gedaan aan het dossier, kan het verkrijgen van een vergunning normaal geen probleem zijn.”