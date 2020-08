Stad weerlegt kritiek van ‘te veel Nederlanders’ op De Mosten: “Amper 20 procent en we mogen ze ook niet terugsturen” Toon Verheijen

07 augustus 2020

16u52 0 Hoogstraten Het recreatiedomein De Mosten is de komende dagen helemaal volzet. De voorbije dagen doken op sociale media heel wat berichten op dat ‘het vol Nederlanders” zou zitten, maar uit eigen vaststellingen bleek dat niet te kloppen. Ook de cijfers van De Mosten bewijzen het tegendeel. “Laat het ons vooral gezellig houden”, klinkt het zowel bij de stad.

Vorige week ontstond er al wat animo rond het afsluiten van de Galderse Meren in Breda voor Belgen en dan vooral Antwerpen. Toen bekend geraakte dat De Mosten de komende dagen volledig is volzet, kwam al snel de kritiek dat het overgrote deel uit Nederlanders zou bestaan. Op sociale media werd daar een aardig boompje over opgezet. “We hebben die kritiek ook opgevangen, maar de cijfers ontkennen dat toch”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Zo’n twintig procent heeft inderdaad de Nederlandse nationaliteit. De rest komt van Hoogstraten en omliggende gemeenten. We hebben het besproken of we de exclusiviteit wilden geven voor mensen van Hoogstraten, maar dat hebben we niet gedaan. We kunnen ze ook niet beboeten of tegenhouden, want uiteindelijk is er ook geen enkel verbod om naar De Mosten te komen. We kunnen alleen maar vragen om tijdig te reserveren.”