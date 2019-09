Stad vraagt inspraak van inwoners voor meerjarenplan Toon Verheijen

23 september 2019

13u27 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten gaat de komende maanden verschillende themavonden organiseren rond het meerjarenplan voor de periode 2020-2025. Daarvoor is ook een digitaal platform in het leven geroepen waarop de inwoners de eerste grote lijnen kunnen terugvinden (www.denkmeehoogstraten.be).

“Maar we willen de burgers betrekken bij de opmaak omdat we willen weten wat zij belangrijk vinden”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft).

De eerste thema-avond draait rond mobiliteit. “Alles draait erom hoe we ons vlotter in en rond Hoogstraten en de deeldorpen kunnen verplaatsen, maar dan liefst ook in schonere lucht. Koning Auto moet af en toe baan ruimen.”

Een tweede infoavond vindt plaats op 21 november en draait rond inspraak en communicatie.