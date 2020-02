Stad voert heffingen in voor leegstand, verwaarlozing én tweede verblijven vanaf 2021 Toon Verheijen

24 februari 2020

15u01 0 Hoogstraten De stad werkt aan een systeem om de eigenaars van leegstaande panden een heffing te laten betalen. Daarvoor wordt in eerste instantie een leegstandsregister opgemaakt. Ook voor verwaarlozing komt er een heffing. De stad hoopt daarmee op lange termijn verkrotting tegen te gaan. En de eigenaars van een tweede verblijf, moeten ook extra betalen.

Her en der staan in de stad leegstaande woningen en in sommige gevallen leidt dat tot verkrotting met mogelijk nog overlast tot gevolg. “Leegstaande woningen zijn soms aantrekkelijk voor vandalen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “En die zorgen op hun beurt voor een mogelijk onveiligheidsgevoel. Maar nog belangrijker: op een moment dat veel gezinnen nood hebben aan een betaalbare woning, kunnen we ons als stad niet permitteren dat er veel woningen blijven leeg staan.”

Lijst

Eigenaars van leegstaande woningen zijn gewaarschuwd. “In oktober 2019 zijn we al gestart met het opmaken van administratieve dossiers van zodra we merkten dat er sprake is van leegstand”, gaat Van Aperen verder. “Vanaf 2021 onderwerpen we de eigenaars ervan aan een heffing. We denken aan een richtbedrag van 1.000 euro, maar dat moet nog bepaald worden. We geven de eigenaars nog wel een kans om voor bewoning te zorgen, want de heffing zal pas tellen van het eerste jaar dat het pand op de lijst staat.” Schepen van Wonen Roger Van Aperen (N-VA) benadrukt dat de heffing er niet komt om de eigenaars van woningen het leven zuur te maken. “Leegstaande woningen moeten bewoond worden en verwaarloosde woningen moeten gerestaureerd of opnieuw gebouwd worden. Dat is ons streefdoel.”

Nog heffing

En er zal niet alleen voor leegstaand een heffing volgen. Hetzelfde geldt voor verwaarlozing waarvoor de stad sinds 2019 een controlesysteem op poten heeft gezet. Tekenen van verval aan de dakbedekking, de schoorsteen of buitenmuren zijn al genoeg om van verwaarlozing te spreken. Na de kennisgeving, krijgt de eigenaar nog de tijd om de nodige herstellingen te doen of de woning te laten slopen.

Tenslotte is er nog een laatste reglement rond eigenaars van tweede verblijven. Dat zijn woongelegenheden die niet als hoofdverblijf dienen van de eigenaar.