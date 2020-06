Stad vindt oplossing voor speelpleinwerking en zomerkampen Toon Verheijen

09 juni 2020

17u52 3 Hoogstraten Het stadsbestuur heeft een oplossing gevonden voor de speelpleinwerking en de zomerkampen, zodat die gewoon kunnen doorgaan. De stad vraagt wel voor wie een plaatsje boekt dat die zeker komen omdat er gewerkt wordt met vaste bubbels. Wie al een plaats had gereserveerd, is zeker van die plaats.

De speelpleinwerking is er voor de kinderen tussen 2008 en 2014 en dat alle weekdagen van 7 tot 18.30 uur. “De kinderen zullen in tegenstelling tot vorig jaar ook op woensdag kunnen komen spelen”, zegt schepen van jeugd Faye Van Impe (N-VA). “De voor- en naopvang zal gratis gebeuren door de animatoren. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we voor drie locaties gekozen: basisschool Spijker, parochiezaal ’t Trefpunt in Wortel en de lokalen van de tafeltennisclub in Minderhout. Per locatie zijn er bubbels van 46 kinderen. Het is niet verplicht om elke weekdag naar het speelplein te komen, maar van zodra jouw kind 1 dag naar het speelplein komt, neemt het voor de rest van de week een plekje binnen de bubbel in beslag. Gelieve dus uit solidariteit met andere ouders en kinderen goed af te wegen hoe frequent en noodzakelijk de opvang is.”

Niet wisselen

Het is daarnaast ook niet mogelijk om binnen een week te af te wisselen in het aanbod. Dit betekent dat het niet mogelijk is om de opvang van Ferm te combineren met de speelpleinwerking. Inschrijven kan vanaf 15 juni 18 uur via deze link of ter plaatse bij de onthaalbalie Vrije Tijd. De kampen zullen gewoon doorgaan zoals eerder gepland, rekening houdend met de opgelegde maatregelen. Inschrijven kan hier.