Stad verhoogt fors aantal opvangplaatsen in vakanties: "Te lange wachtlijsten en veel vraag van ouders" Toon Verheijen

30 januari 2020

17u16 3 Hoogstraten De stad Hoogstraten verhoogt het aantal opvangplaatsen voor kinderen tijdens de zomer van 3.798 naar 4.440 plaatsen. Dat moest om aan de vraag van ouders te kunnen voldoen. Ook tijdens de krokus- en de paasvakantie zullen er meer opvangplaatsen beschikbaar zijn. Het gaat om zomerkampen, de reguliere speelpleinwerking, Vlieg-UiT-activiteiten en Ferm (het vroegere Stekelbees).

De stad Hoogstraten probeert al enkele jaren een voldoende groot aanbod van opvangplaatsen te voorzien, vooral tijdens de zomervakantie. “We weten dat het niet altijd evident is voor ouders om een balans te vinden tussen werk en gezin”, zegt schepen van Onderwijs Faye Van Impe (N-VA). “We vinden het onze taak om als stad voldoende en vooral betaalbare opvangplaatsen te voorzien. Uit de wachtlijsten van vorig jaar én uit de bevraging bij de ouders bleek dat er een uitbreiding nodig was zowel in de kleine vakanties als de grote zomervakantie. En dan vooral tijdens de eerste en de laatste weken van de zomer.”

Nieuwe kampen

In 2019 werden er in totaal 27 kampen georganiseerd die goed waren voor 1.020 kinderen. “Dat aantal breiden we uit naar 33 kampen en 1.335 plaatsen voor kleuter, kinderen en tieners”, zegt Van Impe. “Wij hebben vijf gloednieuwe kampen. Naast de gesmaakte kleuter, dans- en creastages, de tennis-, wakeboard & adventure- en speel & leerkampen kunnen kinderen zich inschrijven voor BalsportenMix- en Fata Morgana-stages naast judo en omnisporten-, fitkids- en zwemstages op diverse locaties in Hoogstraten (Sportoase, VITO) en Meer (Recreatiedomein De Mosten, Ferm Meer). In Meerle vindt ook een adventurekamp plaats. Voor en na elk kamp is er bijkomende opvang.

Special Animator

Kinderen geboren tussen 2008 en 2014 kunnen tijdens de zomer ravotten op de speelpleinwerking. Daar zijn 80 plaatsen beschikbaar. Dagelijks zijn er negen animatoren. De totale groep telt 67 animatoren. “We voorzien dit jaar ook een ‘special animator’”, zegt Faye Van Impe. “Die is er speciaal voor kinderen die wat extra zorg, wat rust of structuur nodig hebben. En niet onbelangrijk: voor kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties voorzien we een lager tarief.”

Nieuwe locatie

De speelpleinwerking verhuist ook naar een nieuwe locatie omdat de speelplaats van de Gemeentelijke Basisschool wordt heraangelegd. Daarom zal Spijker deze zomer de gastheer zijn. De directeur van de vrije basisschool, Ruud Oomen, ging graag in op de vraag van het stadsbestuur om het speelplein in zijn school te laten plaatsvinden. “Als directeur ben ik dagelijks begaan met het welzijn en leerplezier van onze leerlingen. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen in Hoogstraten tijdens hun welverdiende vakantie ook veel speelplezier hebben.”

Ferm en Vlieg-UiT

Met ondersteuning van stad Hoogstraten organiseert Ferm in Hoogstraten en Minderhout vakantieopvang voor dagelijks 132 en wekelijks 660 kleuters en kinderen van de lagere school. De jeugddienst plant dan weer verschillende Vlieg-UiT-activiteiten om kinderen louter een leuke vakantie te laten beleven met dingen rond cultuur, koken, sporten, uitstapjes. Voor tieners wordt samen met Rijkevorsel een aanbod uitgewerkt.

Krokus- en paasvakantie

De stad breidde niet enkel de opvangcapaciteit tijdens de grote vakantie uit, maar ook in de krokus- en paasvakantie. “Omdat het voor ouders niet evident is om de hele krokus- en paasvakantie verlof te nemen en er bij Ferm soms wachtlijsten zijn, hebben we in de krokusvakantie nog twee- tot driedaagse kleuter- en creastages ingericht, samen goed voor 180 plaatsen. In de paasvakantie bieden we vier stages aan voornamelijk in de eerste week: samen goed voor 150 plaatsen”, besluit schepen Faye Van Impe. Daarnaast vinden tijdens de paasvakantie nog 16 Vlieg-UiT-activiteiten plaats voor de drie leeftijdscategorieën: kleuters, leerlingen van de lagere school en tieners.