Stad treedt toe tot statiegeldalliantie Toon Verheijen

25 september 2019

14u26 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten sluit zich aan bij de statiegeldalliantie. Het gaat om een beweging van bedrijven, lokale overheden en organisatie uit België en Nederland die de strijd tegen zwerfvuil willen opdrijven. Een van de actiepunten is het invoeren van statiegeld op blikjes en petflessen.

“Zwerfvuil is een hardnekkig probleem”, zeggen burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leef) en schepen van klimaat Michel Jansen (N-VA). “We willen ons stadje niet langer laten ontsieren door het zwerfvuil. We hebben al een uitgebreid plan om zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan. Deze ondertekening kunnen we daaraan toevoegen.”

Oppositieraadslid Dimitri Van Pelt (Anders) is tevreden. “Wij hebben in het verleden al eens twee keer de vraag gesteld om toe te treden. We juichen deze beslissing dan ook toe.”

Het stadsbestuur benadrukt dat er al een uitgebreid zwerfvuilbeleid is. Hoogstraten heeft deelgenomen aan een coachingtraject van IOK Afvalbeheer rond zwerfvuil. Speerpunten hierbij zijn de opmaak van een veegplan en vuilnisbakkenplan. Een vuilnisbakkenplan helpt bij het beoordelen van het efficiënt gebruik en de correcte plaatsing van straatvuilbakken.