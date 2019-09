Stad tikt aannemer op de vingers na slechte asfalteringswerken: “Dit kan niet door de beugel” Toon Verheijen

25 september 2019

11u19 2 Hoogstraten De stad heeft de aannemer die de voorbije weken en maanden asfalteringswerken heeft uitgevoerd in onder meer de Venhoefweg op de vingers getikt. Op heel wat plaatsen zijn de werken niet helemaal correct uitgevoerd. “Dit kan niet door de beugel en we nemen zeker stappen”, aldus schepen Jos Martens (Hoogstraten Leeft).

Het was oppositieraadslid Marc Haseldonckx (CD&V) die de slechte uitvoering ter sprake bracht. “Groeven in het wegdek, riooldeksels die grotendeels dicht zijn geasfalteerd. Het is niet echt normaal te noemen”, aldus Haseldonckx. “Ik mag veronderstellen dat de stad hier wel iets aan gaat doen?" Schepen Jos Martens kon de gebreken alleen maar beamen. “Onze dienst is al met de aannemer op pad geweest en we wachten nog even het verslag af. Maar dit gaan we absoluut niet zo laten. De werken zullen opnieuw uitgevoerd moeten worden. We gaan dit niet koud laten worden."