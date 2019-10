Stad start ontruimingsprocedure op voor begraafplaatsen van Hoogstraten en Meer Toon Verheijen

31 oktober 2019

13u32 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten start een ontruimingsprocedure op voor de begraafplaatsen van Hoogstraten en Meer omdat daar een plaatsgebrek dreigt in de toekomst. Het ontruimen is aan strikte regels verbonden die bepaald zijn in de wetgeving.

De ontruimingsprocedure start op 20 november. Aan alle betrokken graven en bij de ingang van de begraafplaats zal een bericht aangeplakt worden gedurende één jaar om alle nabestaanden in kennis te brengen. Vanaf 20 mei 2020 beschikt de familie over een periode van zes maanden om de voorwerpen zoals foto’s, bloemstukken, beeldjes op de betrokken grafmonumenten van de overledenen weg te nemen. Na 20 november 2020 worden overgebleven grafmonumenten en toebehoren door de gemeentelijke diensten verwijderd. Nadien zal er een gedenksteen geplaatst worden op de begraafplaats met alle namen van de overleden personen waarvan het graf geruimd werd.

Concessie

In 2013 werden al eens de oudste graven zonder concessie ontruimd in Hoogstraten van begravingen tot 1969. Nu wordt dat systeem doorgetrokken voor begravingen tot 1975. In Meer was dat het geval tot 1965 en dat wordt nu ook doorgetrokken tot 1975. Vervallen concessies tot 1965 zullen in Meer nu ook ontruimd worden. Enkel de graven waar vanaf 20 november 2019 een bordje geplaatst staat, worden ontruimd. Alle graven van overledenen die op een later tijdstip begraven zijn blijven behouden.

Waarom?

De stad neemt de beslissing om oudere graven te ontruimen omdat er anders een plaatsgebrek dreigt over enkele jaren en omdat het op deze manier niet continu kleinschalige ontruimingen moet doen. De bedoeling is ook om op termijn de begraafplaats te vergroenen en daarvoor is ook ruimte nodig. De stad wil ook een gelijke behandeling voor iedereen en daarom wordt gekozen om alle graven tot 1975 te ontruimen.

Wetgeving

Het ontruimen van graven is ook bij wet bepaald en dat heet ‘grafrust’. Dat is de periode waarin een graf moet blijven liggen en niet opnieuw gebruikt mag worden. Voor een graf zonder concessie is dat maximaal 25 jaar en voor eentje met een concessie is dat 50 jaar. De stad Hoogstraten besloot jaren geleden al om de maximum termijn toe te passen. En het kan zelfs nog langer zijn als een hergebruik van de begraafplaats nog niet meteen nodig is.