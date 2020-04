Stad schrapt alle grote evenementen tot eind augustus: geen Heilig Bloedfestival en nog onzekerheid over kermissen, stratenloop, jaarmarkt en processie van Heilig Bloed Toon Verheijen

20u21 0 Hoogstraten De Nationale Veiligheidsraad heeft in haar vergadering van 15 april 2020 formeel beslist om alle massa-evenementen in ons land te annuleren tot en met 31 augustus. Dat betekent dat ook in Hoogstraten het een héél stille zomer zal worden. Over de Heilig Bloedprocessie en de kermissen is er nog geen beslissing genomen.

“Wij zien ons als stadsbestuur genoodzaakt om grote evenementen die wij zelf organiseren deze lente en zomer af te gelasten, maar anderzijds moeten wij ook aan de organisatoren van evenementen op ons grondgebied vragen om het besluit van de Nationale Veiligheidsraad te respecteren”, zeggen burgemeester Marc Van Aperen en schepen Katrien Brosens (Hoogstraten Leeft). “Dit betekent dat onder meer de opening van het toeristisch seizoen, Grenspop, het Folklorefestival, het Heilig Bloedfestival, de Antilliaanse Feesten, het EK-dorp en heel wat andere fijne initiatieven deze lente- en zomerperiode spijtig genoeg niet door kunnen gaan.”

Maar het stadsbestuur heeft wel begrip voor de beslissingen. “De veiligheid en gezondheid van de inwoners en bezoekers van onze stad onze allergrootste zorg is. Het stadsbestuur heeft dan ook veel begrip voor de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. We zullen dit jaar moeten feesten “vanuit ons kot” en afstand moeten bewaren, met de belofte dat we er volgend jaar samen weer een gezellige zomer van zullen maken.”

Of de kermissen, de stratenloop, de jaarmarkt en de Heilig Bloedprocessie kunnen doorgaan is nog niet beslist.