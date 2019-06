Stad schakelt externe firma in voor strijd tegen de processierupsen Toon Verheijen

27 juni 2019

10u26 0 Hoogstraten De stad schakelt een externe firma in om de plaag van processierupsen aan te pakken die overal opduikt. De omgeving van de Kolonie in Wortel werd woensdag aangepakt en donderdag is De Mosten aan de beurt. Samen met de brandweer zullen dan zo snel mogelijk ook andere locaties aangepakt worden.

Tientallen meldingen zijn er al binnengekomen over processierupsen. De haartjes van de rups kunnen huidirritaties geven en zelfs brandwonden en ook de luchtwegen en ogen kunnen er door geïrriteerd geraken. “Onze mensen houden nauwgezet een lijst bij van waar de processierupsen voorkomen”, zegt waarnemend burgemeester Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “De hotspots hebben prioriteit gekregen. We kijken dan vooral naar plaatsen waar veel mensen komen zoals speelpleintjes of fiets- en wandelpaden. We schakelen ook een externe firma in om het probleem mee aan te pakken. De plaag is veel groter dan andere jaren.”

Woensdag werd de omgeving van de Kolonie in Wortel al aangepakt rond de Klapekster en het Casino. Donderdag is de Mosten aan de beurt. “Verder bekijken onze medewerkers – op basis van de prioriteitenlijst – met de brandweer en de professionele firma welke openbare wegen en plaatsen ze de komende dagen samen kunnen aanpakken”, zegt schepen van Openbare Werken Michel Jansen (N-VA). “We vragen onze burgers om begrip dat we de eikenprocessierups niet op privégronden kunnen bestrijden. We raden alle Hoogstratenaren aan om uit de buurt te blijven van aangetaste bomen. Voorkomen is beter dan genezen.”