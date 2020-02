Stad schakelt bewakingsfirma in om overlast van vrachtwagens aan te pakken op Transportzone Meer Toon Verheijen

25 februari 2020

17u15 0 Hoogstraten De stad gaat een bewakingsfirma inschakelen om de overlast op de Transportzone Meer aan te pakken. Elke nacht weer staan tientallen vrachtwagens langs de straten geparkeerd, wat een berg zwerfvuil veroorzaakt. Er zal ook een permanent parkeerverbod en een nachtelijk stilstandverbod ingevoerd worden.

De Transportzone in Meer is een van de weinige rustpunten voor vrachtwagenbestuurders die de grens passeren op weg naar Antwerpen of verder. Dat betekent dat heel wat truckers er ’s avonds halt houden. “Het loopt soms echt de spuigaten uit. De straten staan dan letterlijk vol geparkeerd”, zegt schepen Katrien Brosens (Hoogstraten Leeft). “En dat brengt de nodige overlast met zich mee zoals zwerfvuil, maar heel vaak ook uitwerpselen. Zoveel zelfs dat we gespecialiseerde firma’s moeten inschakelen om het op te ruimen.”

Testperiode

De stad had de politie gevraagd om extra controles te doen, maar dat is niet evident. “Het fenomeen doet zich vooral ’s nachts voor en dan is het aantal beschikbare ploegen heel beperkt”, vertelt Brosens. “Daarom willen we nu tijdens een periode van één maand een bewakingsfirma inzetten, als test. Zij hebben uiteraard niet dezelfde bevoegdheden als de politie, maar zij kunnen overtreders wel attent maken op hun fouten. Zo kunnen we ook cijfers verzamelen om later hulp te vragen bij Vlaanderen of federaal. Want uiteindelijk is dit een bovenlokaal probleem.”

Parkeerverbod

Naast de beveiligingsfirma voert het stadsbestuur ook een permanent parkeerverbod en een nachtelijk stilstaanverbod in. “Om te kunnen handhaven hebben we een regeling nodig die voor de hele zone van toepassing is”, zegt Katrien Brosens nog. “Vooral dat verbod op stilstaan is belangrijk, want nu is het excuus telkens ‘ik sta hier maar vijf minuten’ en kunnen we niets doen.”

Verplaatsen

Oppositiepartijen Anders en CD&V waarschuwen wel dat de stad moet oppassen dat het invoeren van een parkeer- en stilstandverbod niet voor een verplaatsing van het probleem zorgt. “Het risico bestaat dat truckers gaan uitzwerven naar de dorpskernen van Meer of Meerle”, klinkt het zowel bij Dimitri Van Pelt (Anders) als Marc Haseldonckx (CD&V). “En die bewakingsfirma? Die kunnen op fouten wijzen, maar als ze niet luisteren moet er alsnog politie ter plaatse komen.”