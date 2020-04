Stad roept op om géén kleding in containers te steken Toon Verheijen

14 april 2020

De stad roept op om voorlopig géén tweedehandskleding meer achter te laten in de containers van Wereldmissiehulp. De verwerking van het kledij is door de coronacrisis nagenoeg volledig stilgevallen. “Het heeft dus geen zin meer om gebruikte kleding hier af te leveren.”, klinkt het bij de stad. “Je kan oude kledij ook niet aanbieden bij het recyclagepark, want daar wordt geen textiel aanvaard. Wij roepen je dus op om oude kledij voorlopig thuis te bewaren. Alsjeblieft, hou Hoogstraten netjes en ga geen oude kledij dumpen in de buurt van de kledingcontainers. Met een beetje geduld en en een goede samenwerking komen we hier snel uit.”