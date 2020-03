Stad richt meldpunt in, maakt extra Info’zine over corona en roept op tot solidariteit: “Samen staan we sterk!” Toon Verheijen

17 maart 2020

19u13 31 Hoogstraten Het stadsbestuur van Hoogstraten start een centraal meldpunt op voor hulpvragen rond de coronacrisis. Inwoners kunnen er terecht voor hulp bij onder meer boodschappen, maaltijden aan huis, vervoer of zelfs een gewone babbel. “We willen ook oproepen om solidair te zijn”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft).

Het coronavirus zorgt de laatste dagen voor een storm aan maatregelen en gevolgen waarbij niet iedereen altijd stilstaat. Daarom besliste de stad om een meldpunt te creëren waar iedereen tussen 10 en 18 uur terecht kan via één centraal telefoonnummer 03.340.16.30, of via hulpvragen@hoogstraten.be. “Het is een plaats waar je terecht kan met hulpvragen over de coronacrisis”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. “Samen met jou zoeken we naar een gepaste en nabije oplossing op maat.”

Zelf opbellen

De stad wil ook proactief werken. “Medewerkers van stad Hoogstraten zullen ook zelf gericht mensen opbellen. Het gaat hierbij om kwetsbare doelgroepen zoals senioren, mensen met medische problemen, mensen die minder mobiel zijn of een beperkt netwerk hebben”, zegt Marc Van Aperen. “Deze mensen zijn gekend vanuit de dagelijkse werking van het lokaal dienstencentrum, de thuisdiensten (huisbezoeken, mantelzorg, gezinshulp, poetsdienst, maaltijden aan huis, dienst aangepast vervoer), buurtwerk en de sociale dienst.”

Solidariteit

De stad doet ook een oproep naar solidariteit. Verschillende lokale verenigingen en organisaties bedachten al originele acties om die burenhulp een duwtje in de rug te geven. “Wellicht kan ook jij als buur iets betekenen voor iemand uit je buurt. Boodschappen doen voor een naaste en dan liefst bij lokale handelaren, de hond uitlaten, kleine klusjes uitvoeren, simpelweg contact houden via telefoon, skype, of een brief. Betrek ook kinderen bij deze burenhulp. Laat ze een leuke tekening of een gedicht maken en steek het bij een gebuur in de brievenbus.”

We willen een overzicht krijgen van de aangeboden hulp in een buurt. Zo kunnen we de krachten bundelen Marc Van Aperen, burgemeester

Acties melden

Startte je reeds een solidariteitsactie met je vereniging of organisatie? Of plan je dit te doen? Dan doet de stad een warme oproep om de solidariteitsacties door te geven aan het meldpunt. “Zo krijgen we een overzicht van de aangeboden hulp in een buurt. Het doel is om de krachten te bundelen, zodat we samen kwetsbare doelgroepen zoveel mogelijk uit de nood helpen. Voor elke gestelde hulpvraag zoeken we naar de meest gepaste hulpverlening. Daarvoor doen we ook graag beroep op enthousiaste vrijwilligers in de buurt. Want samen staan we sterk!” aldus de burgemeester.

Extra informatiemagazine

Stad Hoogstraten informeert zijn burgers van uur tot uur over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus via de stedelijke website en de Facebookpagina. Maar ze vergeet ook de burgers niet die geen toegang hebben tot de online communicatiemedia. Daarom wordt in ijltempo een speciale versie van Info’zine klaargestoomd, waarin de lezer informatie kan vinden over de maatregelen van de stad en de hulpacties die her en der worden opgezet.

Dit Info’zine belandt op maandag 23 en dinsdag 24 maart in de brievenbus van alle Hoogstraatse gezinnen. Op de laatste bladzijde van deze speciale editie staat een poster, die hulpbehoevende mensen aan hun raam kunnen hangen. Buren of kennissen worden op deze manier op de hoogte gebracht van hun hulpvraag en kunnen contact met hen opnemen.