Stad opent allereerste hondenlosloopzone (maar het is voorlopig wel maar een proefproject) Toon Verheijen

06 november 2019

18u41 6 Hoogstraten Hondenliefhebbers kunnen voortaan terecht in een hondenlosloopzone in de Tinnenpotstraat. Het is de allereerste op het grondgebied van de stad Hoogstraten. Het gaat voorlopig wel maar om een proefproject.

De dorpsraad en heel wat inwoners waren al jaren vragende partij om een zone te voorzien waar honden even kunnen loslopen. “Een hondenlosloopweide in het stadscentrum is ideaal”, zegt schepen van Dierenwelzijn Katrien Brosens (Hoogstraten Leeft). “Het is net daar dat hondenbaasjes nood hebben aan een plaats waar ze hun viervoeter los kunnen laten. Met zo’n weide bieden we hen de mogelijkheid om zich opnieuw even vrij te voelen. Bovendien zal er in de lente een tweede grotere hondenlosloopweide aangelegd worden nabij het centrum. Samen met onder andere Natuurpunt Markvallei wordt onderzocht of er elders op het grondgebied nog mogelijkheden zijn om dergelijke hondenweides in te richten.”

Proefproject

De gebruikers zullen zich wel aan een aantal regels moeten houden. “Een hondenweide is geen hondentoilet”, zegt schepen van Milieu Michel Jansen (N-VA). “Hondenpoep moet altijd in een zakje en daarna netjes in de vuilbak gedeponeerd worden. Het mag er zeker niet blijven rondslingeren. We zullen het project na zes maanden evalueren.”