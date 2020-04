Stad lanceert online hulpplatform en woonzorgcentrum zoekt nog beschermingsmateriaal Bouwwerken Vermeiren uit Schoten schenkt mondmaskers aan Stede Akkers Toon Verheijen

01 april 2020

19u43 2 Hoogstraten De stad Hoogstraten heeft net als heel wat andere gemeenten in Vlaanderen nu ook een o nline platform opgestart waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden die andere mensen willen helpen tijdens de coronacrisis. Ondertussen is er ook nog altijd de vraag naar mondmaskers. Bouwwerken Vermeiren uit Schoten, van Meerlenaar Cis Van Aperen, schonk alvast 30 maskers.

Momenteel zitten veel Hoogstratenaren, die tot de risicogroepen behoren voor het coronavirus, noodgedwongen thuis. Het is voor hen een grote hulp als iemand boodschappen doet, naar de apotheek gaat, hun hond uitlaat of belt voor een simpele babbel. De stad heeft nu centraal meldpunt voor hulpvragen opgericht. Inwoners kunnen daar terecht als ze een of andere vorm van zorg of steun nodig hebben. Samen met de persoon zoekt een medewerker van het meldpunt naar een gepaste en nabije oplossing op maat. Geëngageerde vrijwilligers worden in verbinding gebracht met mensen die er nood aan hebben. In Meerle hadden verschillende jeugdbewegingen al aangeboden om onder meer boodschappen te doen (zie foto).

Telefoneren

Het meldpunt belt ook gericht mensen op. De mensen uit de kwetsbare groepen zijn immers vrij goed gekend vanuit de dagelijkse werking van het lokaal dienstencentrum, de thuisdiensten (huisbezoeken, mantelzorg, gezinshulp, poetsdienst, maaltijden aan huis, dienst aangepast vervoer), buurtwerk en de sociale dienst. Via het nieuwe initiatief, het online platform ‘Hoogstraten Helpt’, kunnen vrijwilligers aangeven welke taken ze willen verrichten. Zo kunnen de hulpvragen en de aanbiedingen van de vrijwilligers met elkaar ‘gematcht’ worden.

Het online platform voor Hoogstraten kan gevonden worden op www.impactdays.be/hoogstratenhelpt. Op de pagina www.hoogstraten.be/samentegencorona is alle informatie gebundeld inzake het coronavirus, de maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken, de specifieke maatregelen in Hoogstraten.

“In tijden van nood helpen we elkaar zoveel mogelijk. Bouwwerken Vermeiren heeft een dertigtal FFP 3-maskers geschonken aan het WZC van Hoogstraten voor het personeel”, zegt Cis Van Aperen. “Zij hadden daar hoogdringend nood aan. Respect en bewondering voor al het zorgpersoneel daar.”



