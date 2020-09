Stad laat verkeersbord ‘verplicht rechts afslaan’ plaatsen op plaats waar enkel oprit van woning ligt Toon Verheijen

22 september 2020

14u04 33 Hoogstraten De bewoners van het laatste stukje van de Rombout Keldermansstraat – gezien vanuit de Heilig Bloedstraat – schrokken zich dinsdagmorgen een hoedje toen werknemers van de stad ter hoogte van woning nummer 1 van Jan Oprins een betonblok kwamen plaatsten met daarop twee verkeersborden. De bewoners van het laatste stukje van de Rombout Keldermansstraat – gezien vanuit de Heilig Bloedstraat – schrokken zich dinsdagmorgen een hoedje toen werknemers van de stad ter hoogte van woning nummer 1 van Jan Oprins een betonblok kwamen plaatsten met daarop twee verkeersborden. Die worden geplaatst in het kader van de nieuwe verkeersregeling in heel de wijk.



Het ene is een verbodsbord om rechtdoor te rijden en dat is juist maar op die zelfde betonblok staat ook een verkeersbord dat zegt om verplicht rechtsaf te slaan. “En dat is nogal vreemd, want dat is mijn oprit”, grijnst Jan Oprins. “Nu, iedereen is welkom, maar dan gaat het wel wat druk worden. Redelijk onbegrijpelijk. En gelukkig dat ik het dan nog gezien had, want anders had het blok nog pardoes achter de wagen van mijn vrouw gestaan die aan de zijkant van de woning staat geparkeerd. Die plaatsen zijn nu net als de oprit van mijn overbuur ook niet meer bereikbaar langs een kant.”

Schepen van mobiliteit Michel Jansen (N-VA) schrikt wanneer we hem de foto bezorgen. “Dit kan uiteraard niet. Dat wordt zo snel mogelijk opgelost. Mogelijk zal de blok ook nog wat verplaatst worden.”