Stad koopt ‘t Slot voor 720.000 euro: “Meer dan geschat, maar we moeten deze kans grijpen” Toon Verheijen

29 oktober 2019

14u10 0 Hoogstraten De stad had al een De stad had al een akkoord met de familie Aerts voor de aankoop van ’t Slot, het aanpalende woonhuis en de achterliggende gronden in Wortel, maar nu heeft de gemeenteraad officieel het licht op groen gezet. Met 720.000 euro betaalt de stad opvallend meer dan de schattingen van 525.000 en 680.000 euro. “We konden deze kans niet laten liggen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft).

Al tijdens de vorige legislaturen leefde het idee om voor de dorpskern van Wortel een visieplan uit te werken in de lijn van wat er nu gebeurt in Meerle. Daar worden oude gebouwen omgevormd of afgebroken om het centrum van het deeldorp nieuw leven in te blazen. Vooral het ’t plein ‘de Boomkes’ in Wortel moet daarbij een centrale rol vervullen. Daarvoor is ondertussen zelfs al een studie besteld.

Daarom besliste de stad om graag in te gaan op het voorstel van de familie Aerts om de gebouwen van ’t Slot, het aanpalend woonhuis en de achterliggende gronden te verwerven. Vooral omdat de historische langgevelhoeve al vijftig jaar dienst doet als thuis van jeugdhuis ’t Slot. De familie Aerts stelde het pand vijftig jaar lang zelfs gratis ter beschikking.

Projectontwikkelaars hebben de prijs opgedreven tot boven het schattingsverslag Burgemeester Marc Van Aperen

Hoge prijs

De stad telt alles samen 720.000 euro neer. “We weten dat het een pak meer is dan het schattingsverslag dat de stad (525.000 euro) en dat de familie zelf (680.000 euro) liet opmaken”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. “Normaal gezien mag een stad niet afwijken van schattingsverslagen, tenzij er redenen zijn van algemeen belang. Die zijn er volgens ons hier wel. Deze panden hebben een unieke uitstraling en liggen centraal op het dorpsplein. Het Jeugdhuis ‘t Slot maakt deel uit van de identiteit van elke inwoner van Wortel. Bovendien viel er over de prijs niet te onderhandelen. De familie bood de gebouwen en gronden ook aan aan onder meer projectontwikkelaars en daardoor liep de prijs ook op naar die 720.000 euro.”

We beseffen ook dat ‘t Slot meer is dan een gewoon jeugdhuis BUrgemeester Marc Van Aperen

Doel

Nu het akkoord van de gemeenteraad er is, kan de stad de aankoop finaliseren. “De dorpsraad, het jeugdhuis zelf, maar ook de KLJ Wortel en andere verenigingen zijn nu zeker van een locatie”, zegt Van Aperen. “Bovendien zijn we nu zeker dat de historische gevelhoeve blijft bestaan. Het zal een cruciale rol spelen in de verdere ontwikkeling en verfraaiing van het dorpscentrum. Nu zullen we op korte termijn en participatieproject opstarten waarbij de dorpsraad van Wortel, de Wortelse verenigingen en alle inwoners zich kunnen uitspreken over het toekomstige gebruik. We beseffen dat ’t Slot meer is dan gewoon een jeugdhuis. Er zijn immers niet minder dan zestien verenigingen gehuisvest.”

Oppositiepartij Anders is ook tevreden. “Zo is het voortbestaan van ‘t Slot gegarandeerd”, zegt raadslid Dimitri Van Pelt.