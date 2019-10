Stad koopt oude hoeve in centrum van Wortel: verenigingen verzekerd van voortbestaan Toon Verheijen

14u47 10 Hoogstraten De oude hoeve in het centrum van Wortel waar onder meer jeugdhuis ’t Slot in is gevestigd, komen in handen van de stad. Nadat de familie Aerts-De Clerck het pand de voorbije vijftig jaar al gratis ter beschikking stelde van het verenigingsleven, is nu ook de toekomst voor de verenigingen gewaarborgd. Op termijn verhuist mogelijk ook de KLJ naar het gebouw.

De gesprekken werden de voorbije maanden in alle stilte gedaan, maar de kogel is door de kerk, als ook de gemeenteraad de aankoop goedkeurt. De stad Hoogstraten koopt de oude hoeve in het centrum van Wortel over, het aanpalende woonhuis en de bijhorende gronden. Alles samen goed voor zo’n 2.600 vierkante meter. “Wij zijn de familie Aerts enorm dankbaar dat ze deze beslissing hebben genomen”, klinkt het bij Tom Brosens van de Dorpsraad Wortel. “Met deze aankoop zorgt de stad ervoor dat het Wortelse verenigingsleven over de nodige accommodatie blijft beschikken om verder activiteiten te organiseren.”

Unieke kans

De oude hoeve is de uitvalsbasis voor onder meer jeugdhuis ’t Slot, de fotoclub en nog andere verenigingen. De familie Aerts-De Clerck stelde de hoeve gedurende meer dan 50 jaar gratis ter beschikking van vele Wortelse verenigingen. Na het overlijden van moeder Jeanneke De Clerck is de familie met het stadsbestuur rond de tafel gaan zitten. “Wij zijn enorm blij dat de familie met ons in zee is gegaan omdat we veronderstellen dat ze bij een particuliere verkoop toch meer zouden gekregen hebben”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Wij hebben als stad zelf het initiatief genomen om rond de tafel te gaan zitten maar ook wel op aandringen van de verenigingen. De gesprekken zijn in een zeer constructieve sfeer verlopen. De familie toont hiermee aan dat ze een groot hart voor Wortel had en nog steeds heeft.”

Na de goedkeuring in de gemeenteraad zullen er waarschijnlijk nog de nodige verbouwingswerken moeten gebeuren en moeten verdere afspraken gemaakt worden met de gebruikers van de gebouwen. “We bekijken ook of de KLJ van Wortel er onderdak kan krijgen, want hun ledenaantal is de voorbije jaren nogal gestegen waardoor ze toch wel wat met plaatsgebrek kampen”, aldus de burgervader.

Centraal

De Dorpsraad van Wortel kijkt in elk geval positief naar de toekomst. “Samen met een delegatie van Wortel en met de stedelijke administratie gaat het schepencollege nadenken over de toekomst van de Wortelse dorpskern en de leefbaarheid van Wortel. De aangekochte panden zullen hierin ongetwijfeld een cruciale rol spelen.”