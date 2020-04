Stad koopt 21.500 mondmaskers voor inwoners Toon Verheijen

25 april 2020

De stad Hoogstraten heeft vrijdag een bestelling geplaatst van 21.500 mondmaskers. Het is mee ingestapt in een groepsaankoop die door de intercommunale IOK werd georganiseerd. Hoe de mondmaskers verdeeld zullen worden, moet later nog bepaald worden.