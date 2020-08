Stad keurt reglement onderwijscheque goed: “Meer kansen voor jongeren in armoede” Toon Verheijen

24 augustus 2020

21u49 0 Hoogstraten De gemeenteraad van Hoogstraten heeft het licht op groen gezet voor de lancering van een onderwijscheque. Die komt er om dat de kansarmoede vooral bij jonge gezinnen stijgt.

Burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) is duidelijk waarom de cheque moet gelanceerd worden. “Voor ouders die het financieel niet gemakkelijk hebben, is elke factuur een probleem. Hoewel het een basisrecht is, is onderwijs niet gratis. Het brengt veel stress mee voor ouders die het financieel niet gemakkelijk hebben. Het zijn die gezinnen die we extra willen ondersteunen.”

Noodzaak

Ook schepen van onderwijs Faye Van Impe (N-VA), die verstek moest geven voor de gemeenteraad, zegt dat er een noodzaak is.“Inschrijvingsgeld, boeken, materialen, kampen, uitstappen van een of meerdere dagen. Voor die gezinnen betekent een onderwijscheque toch een kleine ondersteuning.”

Criteria

Er zijn wel een aantal criteria aan de toewijzing van de onderwijscheque. Alle schoolgaande kinderen moetenn in Hoogstraten wonen en morgen nog geen 25 jaar zijn. Daarnaast moeten de gezinnen aan een van de volgende criteria voldoen: kinderen met een verhoogde tegemoetkoming, gezin in collectieve schuldenregeling (of budgetbeheer) en onder toezicht van CBJZ Wat is het bedrag per kind?

Cheques

Voor het kleuteronderwijs komt de cheque net als die voor het lager onderwijs op 40 euro. Voor de eerste graad van het secundair wordt dat 60 euro en daarna 80 euro. Voor studenten op de Hogeschool wordt dat 200 euro. De aanvraagformulieren worden via de basisscholen verspreid. Voor de secundaire scholen en hogescholen worden er proactief brieven naar rechthebbenden verzonden.

Voor de onderwijscheque werkt Hoogstraten samen met Noorderkempen Werkt. De zes gemeentes en OCMW’s uit de Noorderkempen (Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel) werken al enkele jaren samen binnen de interlokale vereniging (ILV) Noorderkempen Werk Uit onderzoek blijkt duidelijk dat voor alle zes gemeentes in het samenwerkingsverband er een grote toename is van kansarmoede bij (jonge) gezinnen. Vooral voor Hoogstraten, Baarle-Hertog en Rijkevorsel is de toename aanzienlijk.