Stad kan eindelijk starten met bouw Gastenhuys: Erfgoed Hoogstraten staakt juridische strijd Toon Verheijen

15 oktober 2019

19u17 0 Hoogstraten Het stadsbestuur kan eindelijk starten met de afbraak van de oude kapel O.L.V. der 7 Weeën om er het Gastenhuys uit te bouwen. Rond het dossier werd al meer dan twee jaar een juridische veldslag uitgevochten met Erfgoed Hoogstraten, maar dat heeft nu besloten om finaal niet in beroep te gaan tegen de beslissing van voormalig minister Koen Van den Heuvel om de omgevingsvergunning te verlenen. De stad belooft wel om voortaan meer in overleg te gaan met Erfgoed Hoogstraten.

Stad en toen nog OCMW namen in 2017 de beslissing om het oude rusthuis met de grond gelijk te maken en er een nieuwbouw neer te zetten met daarin onder meer assistentiewoningen en een nierdialysecentrum. Het was ineens ook de start van een juridische veldslag met onder meer Erfgoed Hoogstraten in een hoofdrol. Zij waren gekant tegen de afbraak, maar beslissen nu om uiteindelijk niet in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “We hebben een constructief gesprek gehad met de burgemeester en enkele schepenen en na intern overleg hebben we besloten dat het niet echt meer aangewezen is om nog verdere stappen te zetten”, zegt Francis Huijbrechts, voorzitter van Erfgoed Hoogstraten. “Al neemt dat niet weg dat we het nog altijd betreuren dat de vorige minister de omgevingsvergunning heeft goedgekeurd. Maar het instellen van een beroep zou een bijkomende jarenlange vertraging van dit dossier tot gevolg hebben en daarbij zouden er enkel verliezers zijn. Vzw Erfgoed Hoogstraten blijft zich vragen stellen bij de aanpak van dit dossier door het vorige stadsbestuur en betreurt dat het beeldbepalende historische gebouw nu toch zal verdwijnen. Het is evenwel tijd om de blik te richten naar de toekomst”, besluit Francis Huijbrechts.

Opluchting

De stad reageert in de eerste plaats opgelucht. “We appreciëren enorm de beslissing van Erfgoed Hoogstraten en we zijn echt blij dat we nu vooruit kunnen met de bouw van ’t Gastenhuys”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “We beseffen als stad dat er naast de monumenten nog veel andere waardevolle gebouwen zijn op het Hoogstraatse grondgebied die deel uitmaken van de eigenheid van Hoogstraten. Om erover te waken dat dit patrimonium wordt gevrijwaard, engageert het stadsbestuur zich dan ook onder andere om in te stappen in een IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst). Verder wil de stad stappen zetten tot een verder herstel en opwaardering van de historische lindenboombeplanting op de Vrijheid en zijn we bereid tot overleg over het oprichten van een Erfgoedraad in Hoogstraten.”