Stad investeert dit jaar in digitale informatieborden Toon Verheijen

04 maart 2020

20u08 0

De stad Hoogstraten gaat dan (eindelijk) de digitale toer op vlak van informatieborden langs de verschillende invalswegen. Nu zijn dat nog grote spandoeken die opgehangen worden aan een ijzeren constructie. “De borden zullen meestal op dezelfde locatie komen te staan als waar de doeken nu hangen”, zegt communicatieambtenaar Guy Muësen. “De bedoeling is dat de plaatsing nog zeker dit jaar gebeurt.” Ook schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) ziet er alleen maar graten in. “Het geeft ons ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld in gevallen van een incident in realtime wat beknopte info mee te geven.”