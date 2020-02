Stad huldigt sportkampioenen van 2019 Toon Verheijen

17 februari 2020

14u18 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten heeft de sportkampioenen uit 2019 in de bloemetjes gezet. En dat waren er wel wat , want in 2019 werden er maar liefst 15 Hoogstratenaren nationaal kampioen. Twee Hoogstratenaren werden ook wereldkampioen en drie hebben er zelfs wereldrecords verbroken. Daarnaast waren er ook nog een aantal provinciaal kampioen worden.

“2019 was een geweldig jaar voor onze Hoogstraatse sporters en sportverenigingen”, zegt schepen van Sport Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “In alle leeftijdscategorieën vieren we sportkampioenen. De inspanningen van het stadsbestuur om sportbeoefening te ondersteunen en te stimuleren werpen dus vruchten af. Ook in de toekomst blijven we investeren in hedendaagse en kwalitatieve sportinfrastructuur en in de ondersteuning van sportclubs. Zo kan het vele talent en potentieel dat in Hoogstraten aanwezig is, zich verder ontwikkelen en kunnen we hopelijk nog veel kampioenen huldigen.“

Kampioenen op een rij

De uiteindelijke laureaten waren Bert Godrie bijn de tieners (Provinciaal kampioen Springen in BL barema A winter en zomer). Dorien Van de Poel werd sportvrouw omdat ze Belgisch kampioen werd 200 en 400 meter en 400 meter in de masters W35. Bij de mannen was de titel voor Senna Roos. Hij werd Belgisch Kampioen boogschieten lange afstand en behaalde een wereldrecord in twee categorieën (senioren en junioren) op de 70 meter. Sportvereniging van het jaar werd KNVA Wortel (kampioen gewestelijke reserven en promotie naar derde provinciale. Sportploeg werd dan weer Gelvoc dames A omdat ze kampioen weden in derde provinciale.

Jef Geerts kreeg de titel van sportverdienste omdat hij het Belgisch uurrecord vestigde bij de mannen +80 jaar.

