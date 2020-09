Stad heft vanaf 2021 belasting op leegstand Toon Verheijen

27 september 2020

08u29 3 Hoogstraten De stad Hoogstraten start in oktober een nieuw onderzoek naar leegstaande gebouwen. Die zullen opgenomen worden in een leegstandsregister met de bedoeling de eigenaars aan te sporen en te ondersteunen om een invulling te zoeken voor de panden. Een nieuwe leegstandsheffing zal wel pas in 2021 voor de eerste keer geïnd worden.

De stad voerde in april van dit jaar het vernieuwde reglement in rond leegstand en de belasting die er op geheven wordt. Enerzijds om minder verwaarloosde panden te krijgen in het straatbeeld en anderzijds om ook meer woongelegenheden te krijgen. “We trachten leegstand en verwaarlozing te voorkomen door leegstaande panden in kaart te brengen en de betrokken eigenaars op de hoogte te brengen en te ondersteunen”, zegt schepen van Woonzorg Roger Van Aperen (N-VA). “We gaan in oktober een nieuw onderzoek starten en de eigenaars die op de leegstandslijst terechtkomen, zullen daarvan verwittigd worden. We zullen de eigenaars ook stimuleren om hun leegstaand en/of verwaarloosd gebouw te verkopen of te verhuren. Dat laatste kan eventueel ook via een sociaal verhuurkantoor.”

1.250 euro

De stad zal de nieuwe heffing pas in 2021 een eerste keer innen om de eigenaars nog de kans te geven een oplossing te zoeken. De definitie van een leegstaande woning/gebouw is een woning/gebouw dat gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden niet gebruikt wordt in overeenstemming met de (woon)functie. Van zodra die leegstand is vastgesteld, komt de woning in het leegstandsregister. Vanaf dan betaalt de eigenaar jaarlijks een heffing. Voor een leegstand gebouw of een woning geldt het eerste jaar een heffing van 1.250 euro en voor een kamer 250 euro. Voor elk jaar daarna komt er 750 euro bij voor een woning/gebouw en 150 euro voor een kamer.

Lees hier het heffingsreglement.