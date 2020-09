Stad geeft toelage aan iedereen die privaat AED-toestel publiek toegankelijk maakt (bij nieuwe plaatsingen) Toon Verheijen

02 september 2020

18u57 0 Hoogstraten De stad heeft een reglement opgesteld om bedrijven, verenigingen, scholen of zelfstandigen uit de gezondheidssector die een AED-toestel plaatsen en dat ook voor de inwoners ter beschikking stelt te ondersteunen. De stad heeft een reglement opgesteld om bedrijven, verenigingen, scholen of zelfstandigen uit de gezondheidssector die een AED-toestel plaatsen en dat ook voor de inwoners ter beschikking stelt te ondersteunen. De stad wil daarmee het EVapp-systeem uitbreiden.

De bedoeling is om zo het netwerk uit te breiden van AED-toestellen. Het reglement voorziet in een toelage voor de aankoop van een buitenkast, de vervanging van de AED-pads, elektroden of batterij. De stad zal er ook voor zorgen dat de publiektoegankelijke AED-toestellen verzekerd zijn tegen diefstal en vandalisme en voorziet gratis opleidingen reanimeren en defibrilleren in samenwerking met Rode Kruis Hoogstraten. De aanvrager moet uiteraard wel een vestiging in Hoogstraten hebben om de toelage te krijgen. Ook organisaties die reeds een AED hebben, kunnen beroep doen op deze steunmaatregelen. Enkel de toelagen zijn beperkt in tijd tot 6 maanden na de aankoop van materialen.

Deze AED’s zullen ook aan de werking van EVapp worden gekoppeld. EVapp is het oproepsysteem dat bij noodgevallen zoals een hartaanval via een app opgeleide vrijwilligers mobiliseert, om al met reanimatie te starten in afwachting van de aankomst van de noodhulpdiensten.