Stad geeft 10 euro ‘coronasubsidie' voor élke leerling op Hoogstraatse school Toon Verheijen

06 oktober 2020

12u47 6 Hoogstraten De stad Hoogstraten gaat alle scholen een subsidie geven van (maximaal) tien euro per leerlingen voor extra onkosten die ze maken door de coronamaatregelen. Er is een budget van zo’n 53.000 euro uitgetrokken.

Covid-19 zorgt ervoor dat heel wat scholen extra onkosten moeten maken om te kunnen voldoen aan alle maatregelen die zijn opgelegd om het virus mee in te dijken. De stad Hoogstraten, met meer dan 5.000 leerlingen toch een kleine onderwijsstad, wil alle scholen daarin een beetje tegemoet komen. “Tijdens de lockdown hadden we de scholen al tegemoetkoming gedaan, maar toen we in september weer mochten opstarten in code geel merkten we dat er nog altijd extra inspanningen nodig waren door de scholen”, zegt schepen van Onderwijs Faye Van Impe (N-VA). “We hebben een rondvraag gedaan en daaruit bleek vooral dat ze materiaalbehoeften hadden.”

Facturen

Het gaat dan bijvoorbeeld om gels of extra poetsmiddelen. “Omdat het geen administratieve en logistieke rompslomp mocht worden, hebben we beslist om een subsidiereglement uit te werken”, zegt Faye Van Impe. “Het komt er op neer dat de scholen voor elke leerlingen een bedrag van 10 euro kunnen krijgen. Concreet gaat het dan om 5.289 leerlingen of een budget van 52.890 euro. Scholen zullen aan de hand van facturen wel moeten aantonen dat ze onkosten hebben gemaakt.”

CDO

Oppositiepartij CD&V toonde zich zeker akkoord met het plan, maar vroeg wel na te kijken of CDO Noorderkempen erbij gerekend is. Dat gaat om een antennpost van het deeltijds onderwijs. “Dat moeten we technisch nog even nakijken, want de leerkrachten zijn wel verbonden aan VITO in Hoogstraten maar de leerlingen zouden dan officieel weer ingeschreven zijn in Turnhout. Maar dat zoeken we dus nog uit.”