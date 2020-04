Stad gaat strijd aan met malafide horecazaken: “Al te veel zaken gezien die niet koosjer zijn” Toon Verheijen

16 april 2020

11u30 0 Hoogstraten Het licht is op groen gezet voor een fors uitgebreid en vernieuwd uniform politiereglement. De stad Hoogstraten wil het reglement vooral orde op zaken zetten in horecalandschap en aanverwante zaken, maar ook verder de strijd aangaan met overlast en vandalisme. Er is ook een artikel opgenomen om (criminele) motorbendes te kunnen weren. “Het voorbije anderhalf jaar heb ik te veel zaken gezien die echt niet kunnen en het was frustrerend dat we zaken niet konden sluiten omdat we geen reglement hadden”, zegt burgemeester Marc Van Aperen.

De voorbije jaren hebben zowat alle gemeenten/politiezones een uniform gemeentelijk politiereglement uitgewerkt om op die manier GAS-boetes te kunnen uitschrijven. In Hoogstraten was dat tot dusver eerder een beperkt reglement, maar het nieuwe exemplaar dat nu is goedgekeurd is tientallen pagina’s dik. “We willen gewoon een duidelijk vergunningsbeleid”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “We hadden nood aan een instrument waarmee we ook effectief kordaat maatregelen kunnen nemen. Ik heb de voorbije vijftien maanden al meermaals (horeca)zaken willen sluiten, maar uiteindelijk bleek dat niet te kunnen omdat we geen reglement hadden. Ik kan en mag niet in detail gaan, maar het was frustrerend. Dingen die echt niet koosjer waren. Maar het is ook een instrument om openbare orde, veiligheid en gezondheid te kunnen garanderen. We willen misdaad en vandalisme doen dalen en georganiseerde criminaliteit tegengaan. Zo willen we bijvoorbeeld motorbendes weren uit Hoogstraten. We willen voorkomen dat motorclubs die in Nederland verboden zijn, zouden verhuizen naar België en hier een clublokaal oprichten.”

Moraliteitsonderzoek

Nieuw is ook dat horecazaken, maar net zo goed massagesalons, nachtwinkels, seksinrichtingen of sishabars een uitbatingsvergunning moeten hebben en bijvoorbeeld voor cafés en dergelijke enkel een tapvergunning. “Ze zullen met alles in orde moeten zijn”, zegt Van Aperen. “Uitbaters zullen bijvoorbeeld ook onderworpen worden aan een moraliteitsonderzoek. En het geldt niet alleen voor nieuwe zaken, maar ook voor de bestaande zaken. Zij krijgen tot 30 september de tijd om zich volledig in regel te stellen. Het klinkt streng, maar we zijn al lange tijd met de horeca in overleg en ze weten dat ze zich in orde moeten stellen. Het zijn geen pesterijen, integendeel, het is een bescherming van de handelaars die het wél goed menen en die wel met (nagenoeg) alles volledig in orde zijn. We willen op deze manier ook vermijden dat minder bonafide handelaars zich in onze stad komen vestigen. We zullen alles in de gaten houden en controleren gaande van openbare veiligheid, voedselveiligheid, overlast, drugs, witwassen, fiscale fraude en mensenhandel.”

Seks

Ook voor seksinrichtingen en bijvoorbeeld handcarwashes zullen er ook strenge regels volgen. “Zo zullen seksinrichtingen bijvoorbeeld niet kunnen binnen de bebouwde kom en in een straal van ettelijke honderden meters rond een school. Handcarwashes zullen ook strenger gecontroleerd worden op mensenhandel, zwartwerk en illegalen die tewerkgesteld worden want iedereen weet dat het een sector is die daarvoor gevoelig is. En voor alle duidelijkheid: ons reglement staat nog altijd los van een strafrechtelijke vervolging die kan volgen als we overtredingen vaststellen.”

Controle

Oppositiepartij Anders is zeker niet tégen een uniform gemeentelijk politiereglement, maar heeft wel enkele bedenkingen. “Het reglement wordt uitgebreider en uitgebreider”, zegt Fons Jacobs (Anders). “De vraag is of alle vormen van overlast wel gecontroleerd worden. Want als ik de laatste tijd rondkeek zag ik meer en meer weer reclame hangen van makelaars aan verkeersborden, paardenuitwerpselen op de openbare weg of sluikstorten. Volgens mijn blijven heel wat zaken die in het reglement staan gewoon doorgaan omdat er niet tegen opgetreden wordt. Daarnaast willen we ijveren om naast boetes ook te kijken naar alternatieve straffen. Zo zou bij sluikstorten ook werkstraffen zouden moeten kunnen opgelegd worden, zoals sluikstorten te gaan opruimen onder toezicht van Natuurwerk.”