Stad betaalt 50 jaar lang 25.000 euro als erfpachtvergoeding voor verdere ontwikkeling sportcentrum Wereldakker Toon Verheijen

22 juni 2020

23u19 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten gaat voor het De stad Hoogstraten gaat voor het realiseren van de gymhal en bij uitbreiding de hele sportsite Wereldakker een nieuwe erfpachtovereenkomst aan met het Bisdom Antwerpen. Ze zullen daarbij gedurende periode van vijftig jaar jaarlijks 25.000 euro betalen. Dat bleek maandagavond laat tijdens de behandeling van het punt van de gymhal waarover eerder op de avond een persbericht werd uitgestuurd.

Zoals eerder bekend werd gemaakt, zal de stad – die nu bouwheer is in het dossier – een gymhal bouwen op de site Wereldakker. Die komt op een terrein waar nu een voetbalveld ligt van HVV. Er wordt ook werk gemaakt van een vernieuwde atletiekpiste. Het was vooral CD&V dat een aantal pertinente vragen had omdat de gymhal oorspronkelijk was ingepland achter het zwembad op de plaats van de Finse piste. “Het klopt dat we eerst daar het plan hadden om de hal te realiseren”, zegt schepen Roger Van Aperen (N-VA). “Maar tegelijkertijd kwamen er vragen van de tennis omdat de overdekte hal sluit in de Achtelsestraat en ook de hockey zit met een stijgend aantal leden en zoekt oplossingen. Later kwam dan ook de vraag van het Klein Seminarie om hen er even bij te betrekken omdat zij een sportafdeling willen oprichten.”

25.000 euro

En dan is de bal aan het rollen gegaan en is de stad in gesprek gegaan met HVV, Klein Seminarie én het Bisdom Antwerpen. Zowel HVV en Klein Seminarie hadden immers een erfpachtovereenkomst met het Bisdom voor de gronden. “Die overeenkomsten zijn nu verbroken en er wordt een nieuwe opgemaakt voor een periode van 50 jaar”, zegt Roger Van Aperen. “Wij zouden daarvoor dan jaarlijks een vergoeding betalen van 25.000 euro en hebben dan de beschikking over alle terreinen behalve de parking van HVV en het A-veld. Voorwaarde is ook dat we de infrastructuur gratis ter beschikking moeten stellen van het Klein Seminarie. Het is belangrijk, want op termijn willen we daar in die omgeving ook nog een hondenweide, een kunstgrasveld voor de voetbal en een nieuwe atletiekpiste.”

Verbolgen

De oppositie was – zacht uitgedrukt – voor de zoveelste keer verbolgen over de manier waarop het dossier werd behandeld. CD&V vroeg ook een schorsing van een tiental minuten om het dossier te bekijken. “We zijn zeker voor een nieuwe gymhal, maar we krijgen hier weer een hoop informatie waar we geen weet van hadden. Bovendien zijn we het ook niet eens met de stijging van de kostprijs tot bijna 3 miljoen euro en bovendien is er een grote onduidelijkheid over een totaalvisie voor de sportsite.” Ook Anders onthield zich bij de stemming.