Staangeld voor foorkramers wordt afgeschaft Toon Verheijen

18 december 2019

18u16 6 Hoogstraten Niet dat de kermissen op sterven na dood zijn, maar het stadsbestuur van Hoogstraten wil de kermissen toch wat extra zuurstof geven. Daarom moeten de foorkramers vanaf volgend jaar geen staangeld meer betalen. Dat geldt voor alle kermissen in Hoogstraten, Wortel, Meer, Meerle, Meersel-Dreef en Minderhout.

“Het bracht ons stad niet heel veel op en als we sommige foorkramers daarmee kunnen overhalen om toch te blijven staan tijdens bijvoorbeeld de Heilig Bloedkermis, dan is dat mooi meegenomen”, zegt schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “De kosten voor elektriciteit worden uiteraard nog wel aangerekend.”

De staangelden waren verschillend voor de Heilig Bloedkermis en de andere foren en dan ook nog eens of het ging om openbaar of privédomein. Op privédomein bedroegen de tarieven 15 tot 175 euro per attractie en op openbaar domein was dat 30 tot 350 euro. In de deeldorpen was dat respectievelijk 5 tot 50 euro en 10 tot 100 euro.