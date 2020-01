Springtuig tot ontploffing gebracht in Wortel Toon Verheijen

16 januari 2020

De ontmijningsdienst DOVO heeft donderdagnamiddag een obus tot ontploffing gebracht in de omgeving van Rooimans/Langvoort in Wortel. Het springtuig werd gevonden bij graafwerken in een tuin van een leegstaande woning. Omdat het springtuig te onstabiel was om te vervoeren, werd het in een afgelegen veld tot ontploffing gebracht. De politie waarschuwde via sociale media dat er een luide knal kon gehoord worden.

