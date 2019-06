Sportoase Stede Akkers organiseert ‘middernachtzwemmen’ Toon Verheijen

26 juni 2019

Sportoase Stede Akkers houdt donderdagavond deuren uitzonderlijk open tot middernacht. Zwemmers zijn dus ook nog welkom na het traditionele sluitingsuur van 21.30 uur. « Het is eerder ludiek bedoeld om onze klanten de kans te geven om ‘s avonds toch wat extra verkoeling aan te bieden », zegt directeur Michaël Schouwaerts. « Bovendien is het ook het einde van het schooljaar en vindt de jeugd het ook wel eens leuk om ‘s avonds laat te komen zwemmen. Als het echt aanslaat, is het best mogelijk dat we het in de toekomst herhalen. » Sportoase zelf zal voor de nodige sfeervolle verlichting zorgen. Zwemmers die na 21.30 uur binnenkomen, betalen een goedkoper tarief.