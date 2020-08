Sportoase Stede Akkers niet opgezet met valse berichtgeving op Google: “We zullen het maken als we goesting hebben? Zo zouden we nooit reageren!” Toon Verheijen

29 augustus 2020

16u17 0 Hoogstraten Zwemmers die sinds vrijdagavond via Google wat informatie opzochten over Sportoase Stede Akkers in Hoogstraten, kregen bij de recensies een op het eerste zicht bericht te zien van Sportoase zelf over een toelichting van rond de openingstijden en enkele mankementen. In het bericht staat plots: “Als we goesting hebben, zullen we het maken”. Directeur Michael Schouwaerts reageert verrast. “Dit hebben we zeker niet zelf geschreven. We gaan dit melden bij Google en kijken wat we er nog aan kunnen doen", klinkt het.

Beste klanten, graag hadden we meer duidelijkheid gegeven rondom onze openingstijden. De gezinscabines sluiten twee uur voor sluitingstijd om de schoonmakers alvast hun werk te laten doen. De haardrogers worden een uur voor sluitingstijd afgesloten.

In het zwembad zelf wordt de glijbaan 50 minuten tot 30 minuten voor sluitingstijd gesloten. Ook de sauna’s worden 30 minuten voor sluitingstijd gesloten.

Tevens is het ons bekend dat het bubbelbad en de waterspuiters in het recreatiebad en de verlichting in de glijbaan defect is. Onze excuses hiervoor, maar u mag er vanuit gaan dat zodra wij er goesting in hebben we deze direct laten repareren. Tevens hebben we de algemene sluitingstijden met een kwartier vervroegd, dit omdat we er zeker van willen zijn dat het zwembad een kwartier voor onze officiële sluitingstijden leeg is zodat ons personeel op tijd naar huis kan.

Dank voor uw begrip!

Klacht

Het bericht werd onder meer gedeeld op twitter en daar kwamen wel wat reacties op. “We kregen het ook onder ogen en met de hand op het hart: dit komt echt niet van ons", zegt directeur Michael Schouwaerts. “Maar ons logo wordt wel en door met ‘beste klanten' te beginnen wordt ook de illusie gewekt dat wij dit zelf hebben geschreven. Moest dat door iemand van ons gedaan zijn, dan had ik écht een slechte dag gehad. We gaan dit melden aan Google en kijken wat we kunnen doen want dit is best vervelend natuurlijk.”