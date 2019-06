Sportoase doet oproep : “Laat ons tijdens de drukke zomermaanden allemaal samen aandachtig zijn vooral naar kinderen toe” Toon Verheijen

28 juni 2019

Sportoase start met een sensibiliseringscampage om bezoekers aan het zwembad mee extra alert te laten zijn voor spelende kinderen die in het water duiken. “Een wateromgeving houdt altijd kleine risico’s in”, zegt directeur Michaël Schouwaerts. “Daarom doen we een oproep aan iedereen om extra aandachtig te zijn voor spelende kinderen die in het water duiken. Uiteraard zijn er onze ervaren redders, maar als iedereen extra aandachtig is kunnen we allemaal genieten van een zorgeloze zomervakantie. In onze zwemschool en dus ook tijdens de vakantiecursussen die we aanbieden tijdens de zomer staat er standaard een ‘survival’-les op het programma. Zo leren we kinderen op een juiste manier reageren in geval van nood. Zwemmen doe je samen: laat ons dan ook samen waken, kijken en aandachtig zijn naar iedereen die in het water speelt, zwemt of springt. Omdat iedereen, en zeker de kleinsten onder ons, recht heeft op een zorgeloze zomer vol waterpret.”