Spijker vzw organiseert Spijkerrun : loop of wandel eens door alle gebouwen voor het goede doel Toon Verheijen

10 september 2019

12u50 0 Hoogstraten De hele scholengemeenschap van het Spijker toont zich eind september van haar warmste kant met de Spijkerrun. De opbrengst dit jaar jaar integraal naar ’t Verzetje.

De Spijkerrun is een recreatieve wandel- en looptocht door alle gebouwen van de vzw Spijker. Kinderdagverblijf Spijker en Gelmeltjes, Basisschool Spijker, ASO Spijker, VTI Spijker en Spijker Internaat werken dit schooljaar rond het jaarthema ‘Hier beweegt iets…’. Daarom willen zij een ludieke start geven en organiseren zij op 28 september de originele wandel- of loopwedstrijd. “Je loopt of wandelt door gangen en lokalen die anders niet toegankelijk zijn voor het publiek.”, vertelt Bert Martens, leerkracht L.O. “Het domein van VZW Spijker is een mooie locatie met veel plaats om te lopen of te wandelen. Door het laagdrempelig te houden, zowel op het vlak van inspanning als inschrijving, hopen we die dag veel mensen op een leuke en ontspannende manier samen te brengen. We willen iedereen, jong en oud, op een alternatieve wijze laten kennismaken met onze Spijkersite.”

Iedereen kan deelnemen. De echte sportievelingen kiezen voor de looptocht van ruim drie kilometer door gangen, lokalen, trap-op en trap-af doorheen het hele Spijkercomplex. Voor mensen met een beperking en wandelaars is er de voor iedereen toegankelijke Spijker-speelplaatsenroute van één kilometer. Je mag meerdere rondjes maken en je kiest zelf wanneer je start. Dit kan tussen 10 en 14 uur.

De opbrengst van dit evenement gaat naar ’t Ver-Zet-Je voor ‘De Warmste Week’.