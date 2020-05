Spectaculaire beelden: indrukwekkende windhoos trekt over noorden van Antwerpen Toon Verheijen

10 mei 2020

15u48 422 Hoogstraten In de regio van Loenhout (Wuustwezel) en Hoogstraten in het noorden van Antwerpen is vanmiddag een heuse windhoos waargenomen. De Facebookpagina In de regio van Loenhout (Wuustwezel) en Hoogstraten in het noorden van Antwerpen is vanmiddag een heuse windhoos waargenomen. De Facebookpagina Weerstation Zoersel & Omstreken kreeg er een filmpje over doorgestuurd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Na het warme weer van gisteren is het deze namiddag op de eerste plaatsen in Vlaanderen beginnen regenen. In het noorden van Antwerpen ging het onstabiele weer, waarbij warme lucht uit het zuiden in botsing kwam met een koudefront uit het noorden, gepaard met een stevige windhoos. Het is niet duidelijk of er schade is aangericht. In Loenhout zou de windhoos effectief aan de grond gekomen zijn.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een windhoos is een wervelwind die onder een onweerswolk tot stand komt bij een groot temperatuurs- en vochtigheidsverschil tussen de lucht boven de aardoppervlakte en in de atmosfeer. Het KMI waarschuwde vanmiddag met ‘code geel’ al voor onweer in Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Lokaal onweer met zware regenval, hagelbuien, rukwinden of blikseminslagen kan vanaf de vooravond tot vanavond voor overlast of schade zorgen. Vooral er in de Ardennen kan er lokaal veel regen op korte tijd vallen. Aan de kust verwachten we in het begin van de avond dan weer rukwinden tot 80 km/u en een wind die soms zeer krachtig wordt.

Meer over Antwerpen

Ardennen

Brussel

Hoogstraten

KMI

Loenhout

Vlaams-Brabant

Vlaanderen