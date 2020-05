Slechts drie besmettingen bij personeel WZC Stede Akkers: vanaf 8 mei worden alle bewoners getest Toon Verheijen

02 mei 2020

08u56 44 Hoogstraten De 183 personeelsleden van het woonzorgcentrum Stede Akkers zijn de voorbije dagen getest op COVID-19. Twee vaste medewerkers en een stagiair bleken besmet te zijn. De bewoners zijn nog niet allemaal getest, maar de individuele testen bij vermoedelijke besmettingen waren allemaal negatief. Burgemeester Marc Van Aperen wil nu wel alle bewoners laten testen.

Het Agentschap Zorg & Gezondheid liet alle medewerkers testen en de resultaten waren bemoedigend. “Dat drie van de 183 personeelsleden besmet zijn, is eigenlijk niet alarmerend", zegt Katrien Van den Bossche, manager Burger. “Het aantal positief geteste medewerkers in andere Vlaamse woonzorgcentra ligt hoger. Wij zitten ver onder het gemiddelde.”

Ook burgervader Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) is tevreden met de resultaten. “Onze medewerkers hebben altijd mondmaskers en beschermingskledij gedragen”, zegt Marc Van Aperen. “Ze vertoonden ook geen symptomen. De maatregelen zullen dus wel geholpen hebben, maar toch willen we nu alle bewoners laten testen om geen enkel risico te nemen.”

Extra maatregelen

De drie besmette werknemers mogen de komende zeven dagen niet meer op de werkvloer komen. De personeelsleden houden nu verder de bewoners nauwlettend in de gaten. “De individuele testen van enkele bewoners zijn altijd negatief gebleken", zegt Van Aperen. “Vanaf 8 mei gaan alle bewoners getest worden. Pas dan zullen we uiteraard een volledige stand van zaken kunnen opmaken.”

Transparant

De resultaten van de voorlopige testen zijn dus niet alarmerend. “Maar we wilden hier wel transparant over communiceren", aldus Van Aperen. “Iedereen is meteen op de hoogte gebracht van de resultaten, alsook de familieleden van de bewoners.”