Sint-Jorisgilde Meer toont zich de beste in strijd tegen andere gildes uit de regio Toon Verheijen

23 februari 2020

De Sint-Jorisgilde uit Meer toonde zich zaterdagavond de beste in een wedstrijd tussen de gildes van Wortel, Loenhout, Minderhout, Hoogstraten, Meer en Meerle in de Kempen en Sprundel en Castelré uit Nederland. “Het is een wedstrijd die elk jaar door een van de gildes wordt georganiseerd en dit jaar was het de beurt aan Meerle”, zegt hoofdman Gert Rombouts van de uiteindelijke winnaar de Sint-Jorisgilde uit Meer. “De koning van elke gilde duidt zijn zes schutters aan. Zij nemen het dan als ploeg op tegen de andere gildes. We zijn uiteraard trots om uiteindelijk te winnen. We willen Meerle bedanken voor organisatie en Sprundel omdat ze niet met hun sterkste bezetting kwamen. Enkele van hen moesten immers carnaval vieren”, lacht Gert Rombouts nog. De deelnemende schutters voor Meer waren (van achter naar voren) Gery Dockx, Jan Rombouts, Dirk Brosens, Lotte Herreijgers, Vicky Rombouts en Gert Rombouts.